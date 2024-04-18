Електричні авто підкорюють український ринок: де найбільше купують електрокари
Четвер, 18 квітня 2024, 12:13 -
У І кварталі 2024 року український автопарк поповнили майже 11,9 тис авто на електротязі (BEV). Це у 2,4 раза більше ніж за аналогічний період минулого року.
Про це свідчать дані Асоціації "Укравтопром".
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
- місто Київ – 1624 од. (61% вживані);
- Львівська область – 1612 од. (86% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 935 од. (72% вживані);
- Київська обл. – 858 од. (67% вживані);
- Одеська обл. – 746 од (72% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках був VOLKSWAGEN ID.4.
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В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model 3 – у Києві та області і на Дніпропетровщині;
- NISSAN Leaf – на Львівщині та у Одеській області.
Нагадаємо:
Впродовж І квартала 2024 року українці придбали близько 4,2 тис легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%.
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