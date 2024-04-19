Nissan скорочує очікуваний прибуток через нижчі продажі авто
Nissan motors знизив оцінку чистого прибутку на як мінімум 129 млн дол, відносно попередніх прогнозів. Компанія продала менше автомобілів, ніж очікувалось.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У п'ятницю 19 квітня японський автовиробник заявив, що чистий прибуток, ймовірно, зріс на 67% до 370,00 млрд ієн (2,39 млрд дол) за фінансовий рік, що закінчився в березні. Це нижче попереднього прогнозу в 390,00 млрд єн. Згідно з опитуванням FactSet, аналітики очікували, що чистий прибуток складе 403,90 млрд єн.
Nissan повідомив, що дохід компанії збільшився на 19% до 12,600 трильйонів єн, що нижче попереднього прогнозу в 13,000 трильйонів єн.
Японський автовиробник повідомив, що продав 3,44 мільйона автомобілів, що менше, ніж очікувалося раніше. У лютому компанія знизила свій прогноз світових продажів на фінансовий рік до 3,55 млн. одиниць з 3,70 млн. одиниць, посилаючись на перебої в логістиці та посилення конкуренції.
Генеральний директор Nissan Макото Учіда заявив у п'ятницю, що ринковий попит на автомобілі знизився, що ускладнило операційне середовище компанії.
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