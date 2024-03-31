В марте производственная активность Китая выросла впервые за полгода - Reuters

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Производственная активность в Китае в марте выросла впервые за шесть месяцев, как показал официальный опрос фабрик, что придает облегчение политическому руководству Китая.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщают, официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) вырос до 50,8 в марте с 49,1 в феврале, превысив отметку в 50, и превысив средний прогноз 49,9 в опросе Reuters.

"Судя по показателям, внутренний спрос и предложение улучшились, доверие домохозяйств и бизнеса восстанавливается, а готовность потреблять и инвестировать растет", - сказал аналитик China Everbright Bank, Чжоу Маохуа.

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Недавние оптимистичные показатели свидетельствуют о том, что Китай постепенно возвращается на правильный путь, что заставило аналитиков начать повышать свои прогнозы роста на этот год.

Официальный индекс деловой активности в непроизводственном секторе, который включает услуги и строительство, вырос до 53 с 51,4 в феврале, что является самым высоким показателем с сентября 2023 года.

Премьер-министр Ли Цян объявил об амбициозной цели экономического роста на 2024 год в размере около 5% в начале этого месяца на ежегодной встрече Всекитайского собрания народных представителей, парламента Китая, имеющего резиновую печать.

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Напомним:

Премьер-министр Китая Ли Цян преуменьшил беспокойство инвесторов относительно проблем, с которыми сталкивается экономика, заявив, что Пекин усиливает политическую поддержку для стимулирования роста, а системные риски решаются.