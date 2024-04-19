Акции Netflix упали на фоне заявления о прекращении подсчета подписчиков

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Акции медиагиганта Netflix упали на 6,2% после неожиданного решения компании о прекращении подсчета количества подписчиков.

Об этом сообщает Reuters.

Целевой показатель дохода компании на текущий квартал не дотянул до средней оценки аналитиков в 9,54 млрд долл.

В четверг 18 апреля компания заявила, что с первого квартала 2025 года она больше не будет отчитываться о количестве подписчиков ежеквартально.

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Руководство Netflix призвало инвесторов сосредоточиться на доходах и операционной марже при оценке прогресса компании, а не на привлечении новых клиентов.

Акции компании упали примерно на 5% после окончания торгов в четверг 18 апреля, на прогнозе доходов стриминговой платформы на 2024 год, который также не оправдал ожиданий аналитиков.

При этом, эксперты все еще оптимистично настроены относительно траектории роста компании, и по меньшей мере четыре брокерские фирмы уже повысили свои ценовые ориентиры по акциям.

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Напомним:

Стриминговый сервис Netflix заключил с реслинг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) 10-летний контракт, который вступит в силу с 2025 года. По этому соглашению Netflix заплатит 5 млрд долл за еженедельный показ в прямом эфире шоу WWE - Monday Night Raw.