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Фридман не получит ни одного цента от продажи lifecell - гендиректор "Датагруп-Воля"

Вторник, 16 апреля 2024, 13:31 - Артур Крыжный

Подсанкционный олигарх Михаил Фридман не получит средств с продажи оператора мобильной связи lifecell инвесткомпании NJJ из-за запрета, который содержится в транзакционных документах.

Об этом сообщил CEO "Датагруп-Воля" Михаил Шелемба, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ни одного цента от продажи активов Turkcell в Украине не будет передано подсанкционным лицам или подконтрольным им компаниям в результате сделки с NJJ", - пояснил Шелемба.

Он добавил, что все стороны этой сделки, и покупатели, и продавцы, юридически обязаны строго соблюдать международное и украинское законодательство, в том числе действующие санкции Совета национальной безопасности и обороны.

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По словам Шелембы, скорее всего, средства от продажи активов в Украине будут направлены на финансирование капитальных расходов на основном рынке Turkcell в Турции, в том числе на погашение долговых обязательств.

Напомним:

Сделка по покупке французским миллиардером Ксавье Ньелем провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора lifecell принесет в страну 1,5 млрд долларов инвестиций.

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lifecell обжалует решение суда о замораживании доли Фридмана (19% акций) в компании.

Компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ниеля, планирует объединить Датагруп-Volia и Lifecell, покупка которых планируется, в одну компанию.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 7 марта предоставил разрешение DVL Telecom французского миллиардера Ксавье Ньеля на приобретение украинского национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

Сообщалось, что NJJ Capital, которая ранее заявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell - ООО "Лайфселл", покупает активы национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

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