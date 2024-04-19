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Акції Netflix впали на фоні заяви про припинення підрахунку передплатників

П'ятниця, 19 квітня 2024, 13:15 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Акції медіагіганта Netflix впали на 6,2% після несподіваного рішення компанії про припинення підрахунку кількості передплатників.

Про це повідомляє Reuters.

Цільовий показник доходу компанії на поточний квартал не дотягнув до середньої оцінки аналітиків у 9,54 млрд дол.

У четвер 18 квітня компанія заявила, що з першого кварталу 2025 року вона більше не звітуватиме про кількість передплатників щокварталу.

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Керівництво Netflix закликало інвесторів зосередитися на доходах і операційній маржі при оцінці прогресу компанії, а не на залученні нових клієнтів.

Акції компанії впали приблизно на 5% після закінчення торгів у четвер 18 квітня, на прогнозі доходів стрімінгової платформи на 2024 рік, який також не виправдав очікувань аналітиків.

При цьому, експерти все ще оптимістично налаштовані щодо траєкторії зростання компанії, і щонайменше чотири брокерські фірми вже підвищили свої цінові орієнтири по акціях.

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Нагадаємо:

Стримінговий сервіс Netflix уклав із реслінг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) 10-річний контракт, який набуде чинності з 2025 року. За цією угодою Netflix заплатить 5 млрд дол за щотижневий показ у прямому ефірі шоу WWE - Monday Night Raw.

акції технології компанії
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