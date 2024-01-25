Netflix за 5 мільярдів доларів придбав права на трансляцію реслінгу

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Стримінговий сервіс Netflix уклав із реслінг-промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) 10-річний контракт, який набуде чинності з 2025 року. За цією угодою Netflix заплатить 5 млрд дол за щотижневий показ у прямому ефірі шоу WWE - Monday Night Raw.

Про це пише The Guardian.

"Netflix останніми роками пробує себе в прямоефірних трансляціях, намагаючись зміцнити свою домінуючу позицію як найбільшої стримінгової платформи у світі.

Через кілька годин після оголошення про угоду з WWE Netflix повідомив, що за останні місяці 2023 року додав 13,1 млн підписників - і тепер має рекордні 260 мільйонів підписників по всьому світу", - пише газета.

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Зазначається, що у Netflix є можливість вийти з партнерства через п'ять років або продовжити його ще на 10 років.

Наразі WWE Raw виходить на телеканалі USA Network. Як пише Variety, за чинною п'ятирічною угодою з американською мас-медійною компанією NBCUniversal WWE отримує 250-260 млн дол на рік, натмоість від Netflix сума становитиме 500 млн дол на рік.

У рамках оголошеної угоди Netflix отримає ексклюзивні права на трансляцію шоу в США, Канаді, Великій Британії, Латинській Америці та на інших територіях, а згодом до них додадуть нові країни та регіони.

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Netflix також стане телевізійним домом для всіх шоу WWE за межами США. Сюди входять щотижневі шоу "SmackDown" і "NXT", щорічні живі заходи, як WrestleMania, SummerSlam і Royal Rumble, а також документальні фільми, оригінальні серіали та інші проєкти.

Реслінг - театралізована спортивна боротьба, яка поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.

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Економічна правда