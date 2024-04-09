Tesla может снова столкнуться с падением продаж автомобилей в этом квартале

По мнению аналитиков, компания Tesla может столкнуться с очередным падением продаж автомобилей в этом квартале после того, как удивила инвесторов падением за первые три месяца этого года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценкам, во втором квартале компания поставит 444 510 автомобилей, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период год назад.

"Нельзя отрицать, что ситуация со спросом ухудшилась. Во время недавних конференц-звонков Илон Маск неоднократно заявлял о трудностях с увеличением продаж в условиях высоких процентных ставок, и мы ожидаем, что это будет оставаться препятствием", - пишет аналитик Robert W. Baird Бен Калло.

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Уолл-стрит все чаще бьет тревогу относительно ближайших перспектив продаж Tesla, а аналитик Wells Fargo Колин Ланган в прошлом месяце назвал производителя электромобилей "компанией без роста". Главный исполнительный директор Илон Маск заявил, что производитель находится между волнами расширения.

Напомним:

Компания Tesla впервые с начала пандемии Covid-19 столкнулась со снижением продаж в годовом измерении.

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Компания Tesla потеряла 30 миллиардов долларов рыночной стоимости из-за снижения квартальных поставок впервые за 4 года. Всего в этом году акции Tesla упали примерно на 33%.