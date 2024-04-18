С начала года аграрии получили кредитов на развитие на 36 миллиардов
Четверг, 18 апреля 2024, 16:35 -
С начала 2024 года 5 556 агропредприятий уже получили 36,1 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие своих хозяйств.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Из них 14,5 миллиардов гривен было выделено по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".
Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:
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- Киевская - 11,6 млрд грн выделено для 515 предприятий;
- Тернопольская - 2,28 млрд грн для 221;
- Кировоградская - 2,2 млрд грн для 681;
- Львовская - 2,2 млрд грн - для 334;
- Днепропетровская - 1,98 млрд грн для 409;
Напомним:
В этом году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн, из них около 52,4 млн тонн зерновых и 21,7 млн тонн масличных. Это будет означать падение примерно на 10% по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.
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