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С начала года аграрии получили кредитов на развитие на 36 миллиардов

Четверг, 18 апреля 2024, 16:35 - Артур Крыжный

С начала 2024 года 5 556 агропредприятий уже получили 36,1 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие своих хозяйств.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Из них 14,5 миллиардов гривен было выделено по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9".

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

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  • Киевская - 11,6 млрд грн выделено для 515 предприятий;
  • Тернопольская - 2,28 млрд грн для 221;
  • Кировоградская - 2,2 млрд грн для 681;
  • Львовская - 2,2 млрд грн - для 334;
  • Днепропетровская - 1,98 млрд грн для 409;

Напомним:

В этом году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн, из них около 52,4 млн тонн зерновых и 21,7 млн тонн масличных. Это будет означать падение примерно на 10% по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.

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