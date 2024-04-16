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Аграрии с прифронтовых территорий смогут бесплатно получить семена кукурузы

Вторник, 16 апреля 2024, 09:50 - Анастасия Дячкина

Аграрии с прифронтовых и пострадавших территорий смогут бесплатно получить семена кукурузы. Каждый участник этой программы сможет получить до 25 посевных единиц на хозяйство, чего достаточно для посева 25 гектаров.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Прием заявок продлится до 21 апреля.

Получить помощь смогут агропроизводители, обрабатывающие от 5 до 500 га, зарегистрированные как юридические лица или физические лица-предприниматели. В частности, семейные фермерские хозяйства.

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Помощь будет оказываться аграриям с прифронтовых и пострадавших территорий (за исключением ВОТ) таких областей:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Киевской (Бучанский, Вышгородский, Фастовский и Броварской районы);
  • Луганской;
  • Николаевской (Николаевский, Баштанский районы);
  • Сумской (Шосткинский, Конотопский, Сумский, Ахтырский районы);
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской (Черниговский, Корюковский, Новгород-Северский районы).

Чтобы получить семена, фермерам необходимо зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре в разделе "Доступные программы" – USAID АГРО семена кукурузы Dekalb, 2024 год.

В целом Правительство США в рамках инициативы AGRI-Украина и компания Bayer передадут фермерам 15 756 посевных единиц семян для весенней посевной нынешнего года. Инициатива реализуется через Программу USAID АГРО.

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Выдача семян планируется в конце апреля 2024 года.

Напомним:

Банковские кредиты по различным программам на восстановление и развитие в текущем году получили более четырех тысяч агрохозяйств. Общая сумма кредитов составила 30,4 млрд гривен.

аграрии
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