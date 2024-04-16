Убытки аграриев на Харьковщине из-за потери почв в результате войны достигли 37 миллиардов

Убытки сельского хозяйства из-за потери почв в результате военных действий только в Харьковской области составляют почти 37 миллиардов гривен.

Об этом говорится в исследовании Общества исследователей Украины.

Исследование проводится по заказу Минэкономики и Минагрополитики Украины в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO UN).

"Для Украины чрезвычайно важно понимать убытки, которые нанесла Россия. Нам нужны конкретные цифры, чтобы в итоге выставить счет и требовать выплат компенсаций от государства-агрессора.

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Оценка ущерба сельского хозяйства из-за потери почв - это также чрезвычайно важно с точки зрения оценки качества наших почв и того, что мы будем с ними делать после завершения активной фазы боевых действий. Обновление информации благодаря такому исследованию чрезвычайно важно для выстраивания дальнейшей стратегии развития как сельского хозяйства, так и страны в целом", - заявил во время дискуссии заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Отмечается, что исследование состояло из трех этапов: геопространственный анализ высокоточных спутниковых снимков для определения пахотных земель и степени их поражения боеприпасами и военной техникой.

Также отдельно разрабатывались электронные карты типов почв и уровня их эрозии.

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"Полевой этап исследования предусматривал отбор проб пораженных почв для дальнейшего лабораторного анализа. Непосредственно взрывы повредили 4,2 тыс га пахотных земель, потенциально загрязненными могут быть еще 28,2 тыс га. Еще 3,4 тыс га почв подверглись уплотнениям из-за передвижения военной техники", - говорится в сообщении Минэкономики.

"Оценка ущерба сельского хозяйства из-за потери почв будет одним из ключевых элементов выстраивания системы приоритизации разминирования.

Имея этот пазл мы сможем разработать методологию, которая будет давать ответ в какой момент какую территорию очищать, чтобы это было максимально эффективно, продуктивно и способствовало развитию страны. Мы находимся в том моменте, когда делая все правильно и используя современные возможности, мы можем сделать очень качественный скачок вперед", - добавил Безкаравайный.

Сейчас эксперты работают над такой же оценкой поражения почв на Херсонщине и Николаевщине. Следующий шаг - использование такой же методологии для комплексного исследования всех территорий Украины, пострадавших в результате российской агрессии.

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Экономическая правда