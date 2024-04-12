Из-за ограничений ЕС, аграриям стоит искать рынки сбыта за пределами блока

С июня Евросоюз сможет вводить ограничения на импорт отдельных видов украинской агропродукции, если их поставки превысят квоту. Поэтому украинским экспортерам нужно искать альтернативные рынки сбыта, потому что квоты меньше возможностей Украины.

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил в эфире единого национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Практически сами ограничения вступают в действие с 5 июня текущего года. Если в определенный момент, например, 1 июля, 20 августа, объем квот, по которым было предложено ограничение, будет достигнут, тогда у Европейского Союза есть право в течение 14 дней принять решение об ограничении ввоза этой продукции до конца календарного года", - пояснил чиновник.

Он отметил, что предложенный механизм абсолютно новый в истории торговых отношений - это "не классические квоты или ограничения". Поэтому, будет он применен на практике или нет, покажет время. Однако такая опция разработана и ею могут в ЕС воспользоваться.

Реклама:

Отвечая на вопрос, чем это грозит украинским экспортерам, Высоцкий пояснил, что им нужно искать альтернативные рынки сбыта, поскольку размер установленных ЕС квот существенно меньше, чем физическая возможность выращивать сельхозкультуры в Украине.

Высоцкий отметил, что до лета есть время, за которое экспортерам стоит диверсифицировать свои рынки сбыта.

Напомним:

Реклама:

Комитет по вопросам международной торговли Европейского парламента одобрил продление мер по либерализации торговли для поддержки Украины и Молдовы

Украина в контексте нового торгового режима может потерять около миллиарда евро в течение года. Все из-за механизма "экстренного торможения".