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З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на 36 мільярдів

Четвер, 18 квітня 2024, 16:35 - Артур Крижний

З початку 2024 року 5 556 агропідприємств вже отримали 36,1 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток своїх господарств.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

З них 14,5 мільярдів гривень було виділено за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

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  • Київська  –  11,6 млрд грн виділено для 515 підприємств;
  • Тернопільська – 2,28 млрд грн для 221;
  • Кіровоградська – 2,2 млрд грн для 681;
  • Львівська –  2,2 млрд грн – для 334;
  • Дніпропетровська –  1,98 млрд грн для 409;

Нагадаємо:

Цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

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