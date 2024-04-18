З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на 36 мільярдів

З початку 2024 року 5 556 агропідприємств вже отримали 36,1 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток своїх господарств.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

З них 14,5 мільярдів гривень було виділено за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Реклама:

Київська – 11,6 млрд грн виділено для 515 підприємств;

Тернопільська – 2,28 млрд грн для 221;

Кіровоградська – 2,2 млрд грн для 681;

Львівська – 2,2 млрд грн – для 334;

Дніпропетровська – 1,98 млрд грн для 409;

Нагадаємо:

Цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.