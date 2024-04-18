З початку року аграрії отримали кредитів на розвиток на 36 мільярдів
Четвер, 18 квітня 2024, 16:35 -
З початку 2024 року 5 556 агропідприємств вже отримали 36,1 мільярдів гривень банківських кредитів на розвиток своїх господарств.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
З них 14,5 мільярдів гривень було виділено за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9".
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
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- Київська – 11,6 млрд грн виділено для 515 підприємств;
- Тернопільська – 2,28 млрд грн для 221;
- Кіровоградська – 2,2 млрд грн для 681;
- Львівська – 2,2 млрд грн – для 334;
- Дніпропетровська – 1,98 млрд грн для 409;
Нагадаємо:
Цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.
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