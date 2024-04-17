Действия МАГАТЭ по деоккупации Запорожской АЭС довольно сдержанные - Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии достаточно сдержанно действует в вопросе деоккупации Запорожской атомной электростанции и не имеет инструментов для того, чтобы заставить Россию покинуть ее.

Такую оценку высказал и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире Radio NV.

"Я бы оценивал действия МАГАТЭ как очень сдержанные с точки зрения именно решения основной проблемы - освобождение Запорожской АЭС и передачу контроля над ней украинской стороне. На персональном уровне я не ожидаю, что будет кардинальное изменение позиции МАГАТЭ", - сказал Котин.

Он отметил, что подавляющее большинство членов Совета управляющих МАГАТЭ поддерживают передачу контроля над ЗАЭС Украине.

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"МАГАТЭ пока показывает неспособность достичь цели (деоккупации ЗАЭС - ред.) с теми инструментами, которые у него есть. В то же время, присутствие экспертов МАГАТЭ на всех наших станциях безусловно имеет положительную роль. Россияне, обстреливая нашу инфраструктуру, пока не обстреливают атомные станции. Надеемся, этого и не произойдет", - сказал Котин.

Напомним:

Перевод всех энергоблоков Запорожской АЭС в холодное состояние уменьшает риски, однако главной угрозой ядерной безопасности является оккупация электростанции российскими войсками.

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Все шесть энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции переведены в состояние холодной остановки впервые с 2022 года.

Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).