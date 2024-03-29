МАГАТЭ зафиксировало звуки артиллерии с территории ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на временно оккупированной россиянами ЗАЭС, слышали звуки взрывов непосредственно на территории станции.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на отчет МАГАТЭ.

Звуки взрывов, вероятно, были от исходящего артиллерийского огня с площадки станции.

Также представители миссии несколько раз слышали выстрелы из стрелкового оружия, на площадке также сработала сигнализация воздушной тревоги.

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Учитывая это, запланированный визит команды МАГАТЭ в сухое хранилище отработанного ядерного топлива ЗАЭС был отложен на более позднее время.

Также в Агентстве отметили, что до сих пор не получили доступ ко всем зонам, важным для ядерной безопасности.

Напоминаем:

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые работают на Запорожской АЭС, не могут попасть во все зоны станции, чтобы проверить информацию о присутствии российской военной техники в одном из машинных залов атомной станции.