Дії МАГАТЕ щодо деокупації Запорізької АЕС є доволі стриманими - Енергоатом

Міжнародне агентство з атомної енергії досить стримано діє у питанні деокупації Запорізької атомної електростанції й не має інструментів для того, щоб змусити Росію покинути її.

Таку оцінку висловив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі Radio NV.

"Я би оцінював дії МАГАТЕ як дуже стримані з точки зору саме вирішення основної проблеми – звільнення Запорізької АЕС та передачу контролю над нею українській стороні. На персональному рівні я не очікую, що буде кардинальна зміна позиції МАГАТЕ", - сказав Котін.

Він зазначив, що переважна більшість членів Ради керуючих МАГАТЕ підтримують передачу контролю над ЗАЕС Україні.

"МАГАТЕ поки що показує неспроможність досягти мети (деокупації ЗАЕС - ред.) з тими інструментами, які в нього є. Водночас, присутність експертів МАГАТЕ на всіх наших станціях безумовно має позитивну роль. Росіяни, обстрілюючи нашу інфраструктуру, поки що не обстрілюють атомні станції. Сподіваємося, цього і не станеться", - сказав Котін.

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Нагадаємо:

Переведення всіх енергоблоків Запорізької АЕС у холодний стан зменшує ризики, однак головною загрозою ядерній безпеці є окупація електростанції російськими військами.

Усі шість енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції переведені у стан холодного зупину вперше з 2022 року.

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Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).