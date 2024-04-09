Учебный центр ЗАЭС атаковали беспилотники - МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 9 апреля сообщило об атаке беспилотников на учебный центр оккупированной россиянами Запорожской атомной станции (ЗАЭС), размещенный на ее площадке.
Об этом говорится в заметке Агентства в соцсети Х.
"Сообщение о взрыве согласуется с наблюдениями группы МАГАТЭ. На этот раз прямой угрозы ядерной безопасности нет, но последний инцидент снова подчеркивает чрезвычайно серьезную ситуацию", - отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Напоминаем:
4 апреля из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась на одной линии питания.
Ранее энергетики подключили ЗАЭС ко второй линии питания после ремонта из-за повреждения российскими оккупантами. Она оставалась на одной линии электропитания с 20 февраля.