Усі 6 енергоблоків ЗАЕС у стані холодного зупину вперше з 2022 року – МАГАТЕ

Усі шість енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції переведені у стан холодного зупину вперше з 2022 року.

Про це повідомляє МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі

Зазначається, що всі шість енергоблоків перебувають у стані холодного зупину після того, як четвертий енергоблок було переведено в цей стан рано вранці у суботу.

У п'ятницю вранці станція розпочала переведення енергоблоку №4 з "гарячого" на "холодний" режим зупинки, який було завершено у суботу о 7:30 ранку. На цей крок було вирішено піти після того, як у сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, нещодавно завершився зимовий опалювальний сезон, зазначили в МАГАТЕ.

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"Я вітаю цей крок, який Агентство рекомендувало протягом певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкту", - повідомив Гроссі

Рішення про холодний зупин усіх шести енергоблоків є позитивним саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але воно не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною".

У МАГАТЕ нагадали, що національний регулятор України, Держатомрегулювання, раніше видав нормативні розпорядження про обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану холодного зупину.

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Нагадаємо:

Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Українська правда