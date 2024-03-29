РФ не допускает экспертов МАГАТЭ к проверке информации о российской технике на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые работают на Запорожской АЭС, не могут попасть во все зоны станции, чтобы проверить информацию о присутствии российской военной техники в одном из машинных залов атомной станции.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Отмечается, что россияне до сих пор не обеспечили своевременный и надлежащий доступ для экспертов МАГАТЭ ко всем зонам, важным для ядерной безопасности и безопасности, включая некоторые части турбинных залов, изоляционные ворота водоема-охладителя ЗАЭС и открытый распределительный пункт 330 кВ. на соседней Запорожской ТЭС.

"МАГАТЭ известно о сообщениях в социальных сетях и изображениях, связанных с присутствием войск и техники в одном из турбинных залов ЗАЭС. О наличии таких автомобилей в турбинных залах ЗАЭС гендиректор Рафаэль Гросси сообщал ранее", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на крупнейшей в Европе атомной электростанции эксперты МАГАТЭ в течение последней недели продолжали ежедневно слышать взрывы и выстрелы из стрелкового оружия на разных расстояниях от станции.

Несмотря на это команда МАГАТЭ продолжала проводить регулярные обходы площадки в течение последней недели. Во время осмотра, проведенного на прошлой неделе, команда МАГАТЭ не заметила никаких проблем, связанных с ядерной безопасностью.

Также ремонтные работы на частях системы безопасности энергоблока №1 до сих пор не возобновились после того, как на прошлой неделе ЗАЭС решила их снова перенести. Однако другие плановые работы по техническому обслуживанию выполняются в других местах ЗАЭС.

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Добавляется, что на ЗАЭС начали осушение одного из спринклерных бассейнов 5-го энергоблока с целью его очистки, что продлится около трех недель, после чего будут очищать также спринклерный бассейн 6-го блока.

Напомним:

Руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной Россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.