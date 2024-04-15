Попри холодний стан енергоблоків ЗАЕС, головною загрозою на станції залишається окупація

Переведення всіх енергоблоків Запорізької АЕС у холодний стан зменшує ризики, однак головною загрозою ядерній безпеці є окупація електростанції російськими військами.

Про це повідомила пресслужба Держатомрегулювання з посиланням на слова голови відомства Олега Корікова.

"Холодний стан енергоблоків - більш безпечний, ніж гарячий. За умови перебування енергоблоків в холодному стані можемо говорити про зменшення водоспоживання, оскільки водні ресурси є обмеженими після знищення Каховського водосховища, зменшення електропостачання з енергосистеми України", - сказав Коріков.

Водночас з точки зору ядерної та радіаційної безпеки, у разі повного знеструмлення станції, збільшується запас часу до можливого руйнування бар’єрів безпеки на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище.

Втім, Коріков нагадав, що головні загрози для ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС виникають через її окупацію та мілітаризацію з боку Росії. Зокрема, ЗАЕС перетворена на військову базу, на станції присутній некваліфікований персонал, лінії зовнішнього живлення часто зазнають пошкоджень у результаті російських обстрілів.

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Нагадаємо:

Усі шість енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції переведені у стан холодного зупину вперше з 2022 року.