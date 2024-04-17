Криптовалюта в Украине будет регулироваться по нормам ЕС - НБУ

Украина как кандидат в члены ЕС планирует принять европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Как отметила Рожкова, криптоиндустрия, которая имеет все большее влияние на финансовые рынки, требует унифицированного регулирования, в частности имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) Европейского Союза.

"Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом", - сказала она.

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Экономическая правда