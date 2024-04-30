Украинский экспорт с черноморских портов достиг довоенного уровня

После выхода России с Черноморской зерновой инициативы летом прошлого года 1 300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.

Об этом рассказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на круглом столе, передает Укринформ.

По его словам, украинская сельхозпродукция доставляется по альтернативному морскому коридору в 40 стран.

"Это превышает объем экспорта за весь год функционирования Черноморской зерновой инициативы", – отметил постпред.

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Всего из портов "Южный", "Одесса" и "Черноморск" экспортировали 25 млн тонн продукции украинских аграриев, добавил он, объяснив, что экспорт из этих портов достиг довоенного уровня.

"Мы последовательно работаем над увеличением пропускной способности всех коридоров", – подчеркнул Кислица.

Напомним:

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Судан получил очередную партию украинского зерна в рамках инициативы Grain from Ukraine.