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Криптовалюта в Україні буде регулюватися за нормами ЄС - НБУ

Середа, 17 квітня 2024, 10:51 - Артур Крижний

Україна як кандидат в члени ЄС планує схвалити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

Про це заявила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

Як зазначила Рожкова, криптоіндустрія, що має дедалі більший вплив на фінансові ринки, потребує уніфікованого регулювання, зокрема імплементації Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA) Європейського Союзу.

"З огляду на отримання нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС, українське законодавство також має бути адаптоване до норм MiCA. Це сприятиме зниженню ризиків для власників криптоактивів та фінансової системи загалом", - сказала вона.

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криптовалюта НБУ Україна
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