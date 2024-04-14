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Bitcoin снизился в цене на 7,9%

Воскресенье, 14 апреля 2024, 18:00 - Владимир Туник-Фриз
 
GETTY IMAGES

Цена самой популярной криптовалюты Bitcoin снизилась на 7,9%, до 61 842 доллара за монету.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 21:00 субботы 13 апреля Bitcoin потерял 5 308 долларов с предыдущего закрытия.

В общем крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире, упал на 16,2% с годового максимума в 73 794 долларов, который был установлен 14 марта.

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При этом, Ether, монета, связанная с блокчейн-сетью Ethereum, в субботу упала на 9,18% до 2,930 долларов, потеряв 296,1 доллара с предыдущего закрытия.

Экономическая правда

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