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Сгенерированные ИИ видео о Маске переполнили YouTube с рекламой криптомошенников

Вторник, 9 апреля 2024, 18:07 - Орест Слывенко

8 апреля в YouTube произошел наплыв фейковых видео с основателем компании SpaceX Илоном Маском, где тот "призвал" инвестировать в криптовалюту.

Об этом сообщает Mashable.

За каждым видео стоит компания, которая пыталась подделать трансляцию SpaceX, выманивая у неопытных пользователей криптовалюту. 

Причем все трансляции проходили по одинаковой схеме: стрим воспроизводил заранее записанное видео с Илоном Маском у экрана SpaceX, который разговаривает с толпой о возможности инвестирования в криптовалюту - это якобы обещает удвоение инвестиций.

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На фейковых трансляциях зрителям предлагали сканировать QR-код, куда впоследствии их перенаправляли на специальный вебсайт, где они якобы смогут "инвестировать" свои криптовалюты напрямую. 

Напомним: 

14 марта компания SpaceX осуществила запуск своей гигантской ракеты Starship почти на орбиту Земли. Но при возвращении на Землю потеряла с ним связь.

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Компания SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов по засекреченному контракту с разведывательным агентством США.

Экономическая правда

киберпреступность криптовалюта YouTube Маск
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