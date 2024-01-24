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Поймай меня, если сможешь. Преступники все больше используют "крипту"

Поймай меня, если сможешь. Преступники все больше используют "крипту"

Проведенный ЭП анализ Единого государственного реестра судебных решений свидетельствует, что криптовалюты все чаще становятся инструментом совершения преступлений, а правоохранители за ним не успевают. (укр)
Среда, 24 января 2024, 08:45 - Экономическая правда, ПРОЕКТ WEEKLY CHART

З 2014 року в Єдиний державний реєстр судових рішень внесено інформацію про понад півтори тисячі ухвал за кримінальними провадженнями, у яких зустрічаються ключові слова "криптовалюта", Bitcoin та інші назви віртуальних монет. За третиною справ оголошені обвинувальні вироки.

Входження криптовалют в український "кримінальний простір" можна умовно поділити на три етапи. Перший – до 2017 року. З моменту появи віртуальних активів і до того часу злочинів, де знаряддям в усіх сенсах цього слова була криптовалюта, для правоохоронців не існувало.

Як масове явище вони з’явилися у 2017-му, коли стався справжній вибух розслідувань справ, пов'язаних з криптовалютами. Це був другий етап.

Третій стартував на початку великої війни. Відкриті дані, які проаналізувала ЕП, свідчать про зменшення кількості таких справ. Хоча з урахуванням розвитку і поширення криптовалют в Україні та світі все мало бути навпаки.

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Причина проста: криптовалюта витісняє готівку, яка століттями була традиційним інструментом збереження анонімності в корупційних справах. Наприклад, восени 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру народному депутату Андрію Одарченку ("Слуга народу"), який нібито пропонував 50 тис дол хабара у Bitcoin.

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Проте, як показує аналіз судового реєстру, згадки криптовалют становлять лише крихту від усіх 475 тис відкритих кримінальних проваджень за 2023 рік.

Одна з можливих причин – для проведення складних розслідувань щодо відмивання грошей чи корупції правоохоронцям бракує кваліфікації.

Найчастіше криптовалюта згадується в справах, які розслідуються за ст. 190 Кримінального кодексу "Шахрайство". Стандартна фабула таких справ виглядає так: "Вчинив протиправну діяльність, пов'язану з шахрайським заволодінням коштами громадян у сфері електронної комерції, зокрема, шляхом залучення коштів у віртуальні проєкти (так звані фінансові піраміди)".

До популярних можна віднести й дії, які описує ст. 361 ККУ – несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем. За цим визначенням зазвичай ховаються провадження щодо роботи "колцентрів".

Їх співробітники "шляхом здійснення телефонних дзвінків під виглядом представників компаній, що надають фінансові послуги у сфері криптовалют, та інвестиційних компаній виманюють у потерпілих цифрові активи (криптовалюту), реквізити карткових рахунків, логіни та паролі доступу до криптовалютних бірж".

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Далі – ст. 307 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків) і ст. 309 ККУ (те саме без збуту).

Криптовалюту використовують у більшій кількості кримінальних порушень, про що свідчить приклад з хабарем депутата. Через віртуальні активи легалізують незаконні статки, крадуть замість готівки в банках, а уряди б'ють на сполох: "крипта" – потужний інструмент фінансування тероризму і Україна тут не виняток.

За даними СБУ, перекази криптовалют на електронні гаманці невідомих людей є одним з важливих каналів фінансування так званих "ЛДНР". СБУ знайшла рахунок для переказів Bitcoin та Ethereum на підтримку "ДНР" у російській соцмережі "Одноклассники". Правоохоронці відстежували онлайн-перекази на користь цього гаманця і таким чином знайшли спонсорів терористів.

Зазвичай великі схеми облаштовані ретельніше, а відстежити їх, зізнаються в СБУ, майже неможливо. Розслідування таких випадків – поки що рідкість.

Українські правоохоронці лише вчаться це робити. На початку 2023 року 250 детективів НАБУ почали знайомитися з криптовалютними технологіями в рамках програми СryptoEdge, яку фінансують США. Вони вчаться використовувати такі інструменти як Crystal, який можна порівняти з аналогом для бізнесу YouControl.

"За наявності адреси гаманця Crystal дає змогу отримати детальну інформацію про власника і транзакції", – підкреслив народний депутат Ярослав Железняк.

Це програмне забезпечення правоохоронці, якщо вірити рішенням судів, майже не використовують. Про Chainalysis, створений британцями для відстеження підозрілих транзакцій, є згадки лише у двох ухвалах українських судів.

Водночас деанонімізація – ключ до зменшення популярності криптовалют як інструменту для вчинення злочинів. Частково це може зробити й державне регулювання: проєкт закону "Про віртуальні активи" перебуває в розробці.

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