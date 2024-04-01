Российские компании используют криптовалюту для покупки подсанкционного оборудования - WSJ

Российские компании используют криптовалюту, чтобы обходить санкции при покупке товаров двойного назначения, среди которых есть компоненты для беспилотников и другое высокотехнологичное оборудование.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что российский контрабандист Андрей Зверев использовал криптовалютный токен Tether для оплаты товаров из Китая для концерна "Калашников".

Крупнейший производитель стрелкового оружия в РФ таким образом закупал электронные детали для дронов, которые относятся к товарам двойного назначения, подпадающих под санкции США и ЕС.

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Издание объясняет, что Tether стал одним из стандартных методов оплаты на черном рынке в мире. Органы власти имеют ограниченные возможности отслеживать использование цифровой валюты в мире, в отличие от эмитированных правительством долларов в банковской системе.

Соответственно Зверев использовал Tether для перевода миллионов долларов "Калашникова" к дистрибьютору электроники в Гонконге. После чего перевез товары через страны Центральной Азии, для избежания таможенного контроля.

"Россия все больше обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать свою войну против Украины", - сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

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Кроме того, российская криптобиржа Garantex играет ключевую роль в процессе обхода санкций, позволяя пользователям конвертировать рубли в Tether.

Добавляется, что Министерство финансов США требует от Конгресса принять закон, который предоставляет ему возможность блокировать транзакции в стейблкоинах, деноминированных в долларах США, таких как Tether.

На прошлой неделе ведомство внесло в черный список московскую компанию, которая сотрудничала с российским банком, который попал под санкции, чтобы осуществлять платежи через Tether.

Напомним:

Российская криптобиржа Garantex даже несмотря на санкции США перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС.

Экономическая правда.