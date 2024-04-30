Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры на Херсонщине − ОВА

Российские войска били по Херсонской области − попали в объект критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и частный автомобиль, за минувшие сутки один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Детали: По словам главы области, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Кизомыс, Янтарное, Днепровское, Станислав, Берислав, Новокаиры, Одрадокаменка, Белозерка, Николаевка, Тягинка, Велетенское, Садовое, Инженерное, Береговое, Львово и город Херсон.

Прямая речь Прокудина: "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 10 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание, учреждение культуры и частный автомобиль".

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Детали: Он добавил, что из-за российской агрессии один человек погиб, еще один получил ранения.

Украинская правда