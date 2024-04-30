Переговоры между Израилем и ХАМАС тянут цены на нефть вниз

Нефть снизилась после того, как переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Каире помогли унять опасения рынка относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 10 центов, или на 0,11%, до 88,30 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 13 центов, или на 0,16%, до 82,50 доллара за баррель.

"Продолжающиеся переговоры о возможном прекращении огня между Израилем и ХАМАС заставили участников рынка еще больше снизить премию за геополитический риск в ценах на нефть, в то время, как предстоящее заседание ФРС также вызывает некоторые краткосрочные оговорки", - сказал Еп Джун Ронг, рыночный стратег в IG.

Реклама:

"Удержание ставок на высоком уровне в течение длительного времени может спровоцировать дальнейший рост доллара США, а также создать определенные риски для прогнозов спроса на нефть".

Участники переговоров от ХАМАСа покинули Каир поздно вечером в понедельник, чтобы проконсультироваться с руководством группировки после переговоров с катарскими и египетскими посредниками относительно ответа на предложение о поэтапном перемирии, которое Израиль представил на выходных.

Ожидается, что делегация сообщит о результатах в течение двух дней, сообщили два источника в египетских органах безопасности.

Реклама:

Экономическая правда.