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США временно одобрили расчеты в сфере энергетики с крупнейшими банками из РФ

Вторник, 30 апреля 2024, 09:47 - Артур Крыжный

Минфин США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на лицензию Минфина США.

Среди банков, получивших временную лицензию, названы также банки "Открытие", Совкомбанк, Росбанк, ВЭБ.РФ, банк "Зенит" и банк "Санкт-Петербург".

В постановлении министерства пояснили, что связанными с энергетикой будут считаться трансакции, касающиеся добычи, производства, переработки, сжижения, транспортировки или покупки нефти и ряда других энергоресурсов, включая СПГ, древесину, уголь и уран.

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Лицензия также разрешает трансакции с российскими банками, связанные с производством, поставкой или обменом энергией любыми способами.

Напомним:

Некоторые российские банки, вероятно, торгуют золотом в Объединенных Арабских Эмиратах и Турции, чтобы обойти запрет на ввоз долларов и евро в страну.

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