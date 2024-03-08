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В Киеве начали выплачивать по 30 тысяч гривен мобилизованным - КГГА

Пятница, 8 марта 2024, 16:55 - Артур Крыжный

Первые 473 военнослужащих, которые мобилизовались в ряды ВСУ после 1 декабря 2023 года, получили материальную помощь от столицы на банковские счета.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Выплата в размере 30 000 гривен является одноразовой и направлена на дополнительное материальное обеспечение новобранцев.

"Для получения выплаты мобилизованный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы: копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины или ID-карты, справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета", - добавили в пресс-службе.

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Напомним:

23 ноября 2023 года Киевсовет направил Вооруженным силам Украины еще 500 млн грн прямой субвенцией и 300 млн грн из резервного фонда - столичным военным частям по программе "Защитник Киева".

КГГА война выплаты
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