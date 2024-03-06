Расследование пожара на Осокорках: активисты обвиняют "Столицу групп", застройщик открещивается

Источник: Facebook-группа "Экопарк Осокорки"

Правоохранительные органы начали расследование причин пожара 5 марта на территории двух ландшафтных заказников в Киеве - "Осокорковские луга" и "Озеро Тяглое".

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Досудебное расследование проводится следователями Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве по факту повреждения путем поджога территории объектов природно-заповедного фонда.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе причины возникновения пожара, возможные лица, причастные к совершению уголовного преступления, а также убытки, причиненные объектам природно-заповедного фонда", - говорится в сообщении.

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В Facebook-группе "Экопарк Осокорки" общественные активисты написали: "На участке, граничащем со скандальной застройкой Stolitsa Group, кто-то совершил поджог. Несколько дней назад неизвестные писали нам в чат о поджоге и потом удалили сообщение. Таким образом, уничтожается все живое, чтобы потом было легче расширять застройку".

"Столица групп", совладелицей которой является Владислава Молчанова, строит на одном из участков жилой комплекс H2O. Ранее девелопером проекта были структуры банка "Аркада", проект носил название "Патриотика на озерах".

Сам застройщик на своем официальном сайте сообщил, что "неприятно поражен" фактом пожара вблизи озера Тяглое. В пресс-службе утверждают, что руководство "Столицы групп" обратилось в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям с предложением оказать "максимальное содействие" в ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Девелопер заявляет о "целенаправленной информационной атаке" на компанию со стороны "отдельных физических лиц и организаций" и сообщает, что в случае необходимости будет отстаивать свою деловую репутацию в судебном порядке.

Гражданским лицам запрещен вход на эту территорию. Активисты обратились к киевским властям с просьбой предоставить разъяснения относительно запрета посещать территорию возле озер. Там ответили, что территория заминирована на случай прорыва врага на этом направлении.

В то же время, согласно фотографиям ЛУН, на стройплощадке ведутся работы, монолитный каркас здания вырос на несколько этажей только за январь-февраль 2024 года.

Заявление о совершении преступления в Дарницкое управление полиции подали депутаты Киевсовета Виктория Пташник, Ольга Чайка и Александр Тимченко.

"Видим как минимум признаки ст. 245 УК (уничтожение или повреждение объектов природного мира) и ст. 252 УК (умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, и объектов природно-заповедного фонда)", - сообщила Пташник.

Она добавила, что по состоянию на 10:30 6-го марта ни одного уголовного дела по факту вчерашнего поджога экопарка возбуждено не было. Представители полиции объяснили это тем, что не "смогли подступиться" к очагам возгорания.

Депутат Киевсовета Евгения Кулеба на своей странице в Facebook написала, что "община зафиксировала авто, которое выехало из экопарка. Сразу после этого начался пожар. Эти данные будут переданы полиции". Она также предположила, что пожар может быть в интересах застройщика: "Нет двух объектов природно-заповедного фонда - нет проблемы. Можно строить".

Депутат Киевсовета Ксения Семенова добавила, что будет следить за расследованием причин пожара "очень навязчиво".

Киевсовет отдал в аренду 176 гектаров зеленой зоны структуре банка "Аркада" - ООО "Контактбудсервис" - под застройку в 2005 году. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставил градостроительные условия и ограничения, предусматривающие застройку водно-болотных угодий, в июле 2014 года.

Постоянную комиссию по вопросам экологической политики, которая занимается вопросами зеленых зон, возглавляет Денис Москаль из фракции "Батькивщина". Москаль является бизнес-партнером Молчановой, которая ранее возглавляла столичный штаб "Батькивщины" и является одной из главных спонсоров партии.

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Экономическая правда