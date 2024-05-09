Украина уже получила от Швеции 45 миллионов евро прямой бюджетной поддержки

С начала полномасштабного вторжения России Украина получила около 45 млн евро прямой бюджетной поддержки от Швеции.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"Поддержка и солидарность правительства Швеции с первых дней полномасштабного вторжения были чрезвычайно важными для Украины. Это касается и финансовой, и военной, и гуманитарной помощи.

Убежден, что дальнейшее развитие нашего партнерства будет способствовать усилению финансовой устойчивости и поддержанию макроэкономической стабильности Украины, а опыт Швеции в процессе евроинтеграции станет значительным вкладом в путь Украины в ЕС", - заявил министр финансов Сергей Марченко во время встречи со шведскими депутатами.

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По данным Кильского института мировой экономики, с начала полномасштабного вторжения России Швеция предоставила Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму более 3,2 млрд евро.

Также Швеция неоднократно поддерживала вопросы, касающиеся финансовой помощи для Украины в институтах ЕС, добавили в Минфине.

Напомним:

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Правительство Швеции поручило Вооруженным силам страны осуществить выплаты на общую сумму 28 миллионов евро на поддержку обороноспособности Украины.

Экономическая правда