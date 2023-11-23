Київрада виділить з бюджету додаткові 800 мільйонів на підтримку армії

фото: кмда

Київрада спрямує Збройним силам України ще 500 млн грн прямою субвенцією і 300 млн грн із резервного фонду – столичним військовим частинам за програмою "Захисник Києва".

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні серед важливого на засіданні Київради – коригування цьогорічного кошторису міста. Зокрема, знову спрямуємо гроші нашим захисникам. Із передбачених містом на підтримку сил безпеки та оборони понад 6,2 млрд грн передамо 500 млн прямою субвенцією Генштабу Збройних сил України. Це кошти за програмою "Захисник Києва". Також із резервного фонду спрямуємо додатково на програму ще 300 млн грн, які підуть київським військовим частинам, що звернулися до нас по допомогу", – заявив Кличко на відкритті сесії у міськраді.

Мер Києва також нагадав, що раніше столиця спрямувала з бюджету міста Міністерству оборони, Генштабу 300 млн грн. А на позаминулому, позачерговому засіданні Київрада виділила майже 1,5 млрд грн додаткових коштів тим, хто захищає Україну. Із них 980 млн – Збройним силам. 100 млн грн – Нацгвардії України.

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Це кошти на придбання автотранспорту, БПЛА, оптичних прицілів, приборів нічного бачення, ремонт і відновлення техніки та інше найнеобхідніше нашим захисникам.

Нагадуємо:

8 листопада Верховна Рада з другої спроби нарешті підтримала у другому читанні законопроєкт №10037, яким пропонується переспрямувати ПДФО з забезпечення військових з місцевих до державного бюджету. Однак, за словами Кличка, парламент, фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам.

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У 2023 році Київ потрапив в низку скандалів, коли в умовах війни Київ починав перекладати бруківку, закуповувати овочерізки та барабани для бомбосховищ.

Вже не перший тиждень поспіль під КМДА мітингують кияни проти скандальних закупівель під час війни. Такі ж мітинги відбувалися у Львові та Одесі.

Наразі столичні правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень щодо придбання дороговартісних речей сумнівної потреби для укриттів Києва.

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