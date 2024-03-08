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У Києві почали виплачувати по 30 тисяч гривень мобілізованим - КМДА

П'ятниця, 8 березня 2024, 16:55 - Артур Крижний

Перші 473 військовослужбовці, які мобілізувалися до лав ЗСУ після 1 грудня 2023 року, отримали матеріальну допомогу від столиці на банківські рахунки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Виплата в розмірі 30 000 гривень є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців.

"Для отримання виплати мобілізований має надати до ТЦК та СП такі документи: копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України чи ID-картки, довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку", - додали у пресслужбі.

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Нагадаємо: 

23 листопада 2023 року Київрада спрямувала Збройним силам України ще 500 млн грн прямою субвенцією і 300 млн грн із резервного фонду – столичним військовим частинам за програмою "Захисник Києва". 

КМДА війна виплати
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