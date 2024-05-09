Рада урегулировала оформление паспортов за границей через ГП "Документ"

Верховная Рада закрепила на законодательном уровне возможность оформления паспорта за границей через госпредприятие "Документ".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №11017 поддержали 236 народных депутатов.

Закон закрепляет возможность одновременно оформить (в том числе вместо утраченного или похищенного), обменять паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу.

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Кроме этого, устанавливается бессрочный срок действия паспорта гражданина Украины в форме карты для лиц, достигших 65 лет.

Предусмотрено, что срочное оформление и обмен паспорта производится до 7 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты (ранее было до 10 рабочих дней).

Также документ устраняет основные неувязки в законодательстве, связанные со снижением возраста (с 16 до 14 лет) для оформления паспорта гражданина Украины и с оформлением и выдачей паспорта для выезда за границу лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины .

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Напомним:

В зарубежных подразделениях ГП "Документ" в тестовом режиме возобновили выдачу готовых документов, которая приостанавливалась по техническим причинам.