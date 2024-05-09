Криптобиржа FTX пообещала вернуть деньги почти всем клиентам

Криптобиржа FTX заявила, что вернет деньги почти всем клиентам, которые пострадали от краха платформы в ноябре 2022 года.

Об этом пишет The Verge.

Отмечается, что после продажи своих активов биржа получила 16,3 млрд долл, а ее долг клиентам составляет 11 млрд долл. Как только суд одобрит план, FTX начнет распределять средства в течение 60 дней, заявил главный специалист по реструктуризации FTX Джон Рэй III.

В начале 2024 года юристы криптобиржи заявили, что ожидают, что клиенты "в конечном итоге получат полную выплату". Но The Verge отмечает, что клиенты получат выплаты в соответствии со стоимостью их активов на момент краха FTX.

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"Это означает, что некоторые кредиторы считают себя обманутыми - ведь они получают обратно доллары, а не цифровые активы", - пишет издание.

"На самом деле я получу обратно только 25% своих биткоинов, и это будет происходить в течение многих лет", - рассказал Bloomberg член комитета необеспеченных кредиторов FTX Аруш Сехгал. Агентство отмечает, что сразу после банкротства FTX биткоин поднялся до уровня выше 62 тыс долл по сравнению с 16 тыс долл до этого.

По данным Bloomberg, FTX выиграла от сильного ралли криптовалют и получила средства, в частности, за счет внебиржевых продаж токенов SOL, паев фонда Grayscale Bitcoin Trust. Кроме того, она продала десятки других активов, включая венчурные проекты, такие как доля в компании Anthropic, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

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"При любом банкротстве это просто невероятный результат", - заявил главный исполнительный директор FTX Джон Рэй, который возглавил компанию после ее краха.

Криптобиржа FTX, которую в начале 2022 года оценивали в 32 млрд долл, потерпела крах в начале ноября того же года. Ее основатель Сэм Бенкман-Фрид 11 ноября ушел с должности руководителя биржи.

Источники Reuters сообщали, что Бенкман-Фрид тайно перевел 10 млрд долл клиентских средств с FTX в Alameda Research, после чего существенная часть суммы исчезла.

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Напомним:

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX подала в суд на своего основателя Сэма Бенкмана-Фрида и трех других бывших руководителей биржи, чтобы вернуть более 1 млрд долл, которые они, вероятно, незаконно присвоили в месяцы, предшествовавшие краху биржи в прошлом году.

Сэм Бенкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, был арестован 12 декабря 2022 года на Багамских островах после предъявления обвинений прокуратурой США.

Бенкмана-Фрида американские регуляторы обвинили в осуществлении многолетней схемы обмана инвесторов.

В августе 2023 года его отправили в тюрьму после того, как судья отменил его залог, признав, что обвиняемый основатель обанкротившейся криптовалютной биржи FTX по меньшей мере дважды манипулировал свидетелями.

В ноябре 2023 года Бенкмана-Фрида признали виновным в семи пунктах обвинения в мошенничестве и заговоре после этого. Ему грозит до 20 лет тюрьмы по каждому из самых серьезных обвинений. Судья назначил дату вынесения приговора в марте.

Окружной судья США вынес приговор по делу основателя криптобиржи FTX Сэма Бенкман-Фрида по обвинению в мошенничестве с кражей 8 млрд долл у клиентов биржи, приговорив его к 25 годам тюрьмы.

Экономическая правда