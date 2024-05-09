Как создать социальное предприятие во время войны

Повномасштабне вторгнення рф до України призвело до появи низки суспільних проблем, кількість та розмір яких значно переважають здатність держави з ними боротися.

Не дивно, що у цей непростий для нас період досить популярною в Україні формою бізнесу стало соціальне підприємництво. Адже, на відміну від традиційного, головна мета соціального бізнесу — допомога суспільству.

В умовах нестабільної економіки та нагромадження викликів — соціальне підприємництво стає дієвим механізмом для допомоги вразливим категоріям суспільства та посилення спроможності країни в цілому.

Важливо й те, що сьогодні в Україні є низка державних та приватних програм та ініціативи, що допомагають підприємцям запустити та розвинути соціальний бізнес. Також активно інвестують у стартапи міжнародні організації та фонди.

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Чітко визначені цілі

Хороша ідея – це вже половина успіху. Утім, перш ніж інвестувати час і гроші у започаткування соціального підприємства, потрібно ретельно обміркувати соціальну та бізнес-складову вашої ідеї.

В ідеалі – слід провести маркетингове дослідження, економічно обґрунтувати свою послугу чи товар, а також вивчити конкурентів. Якщо ж не маєте ресурсів на маркетинг - в нагоді стане пошук корисної інформації з відкритих джерел та аналіз світових трендів.

Плануючи створення соціального підприємства, треба пам’ятати ще й про потрійний результат діяльності за формулою РРР: Profit (отримання прибутку), People (соціальний складник), Planet (відповідальність за довкілля).

Соціальна складова у такому бізнесі – це додаткове навантаження. Тому важливо від самого початку розуміти, яку проблему вирішуватиме ваша справа, яку користь із неї матиме суспільство та на кого орієнтуватиметься.

Розробка концепції

Розробка концепції — важливий фактор, що безпосередньо впливатиме на окупність започаткованої справи. Специфіка такої форми бізнесу вимагає особливої уваги до формулювання соціальних цілей та соціальних завдань, заради досягнення яких і створюється компанія.

У нинішніх умовах ними може бути підтримка і працевлаштування ВПО, ветеранів та членів їхніх сімей, людей з інвалідністю, допомога благодійним фондам, ЗСУ тощо.

Також слід обрати організаційно-правову форму ведення діяльності, визначитися зі структурою управління і необхідною кількістю працівників, сформувати кошторис для запуску і скласти виробничий план.

Чим детальнішою буде ваша концепція - тим легше вам буде на етапі функціонування організації.

Створення бізнес-плану

Наступний етап — створення бізнес-плану, у якому мають міститися ключові напрацювання попередніх кроків. Опис підприємства та його соціальної складової; аналіз конкурентного середовища; маркетингова стратегія; вибір організаційної структури; складення фінансового плану; шляхи залучення інвестицій; оцінка ризиків та шляхів їх зменшення - необхідні складові якісного документа.

Написання бізнес-плану — це своєрідний теоретичний іспит на життєздатність та стійкість вашого майбутнього бізнесу. До того ж, саме бізнес-план є ключовим аргументом у перемовинах з потенційними інвесторами.

Якісно створений бізнес-план продемонструє наскільки доцільно започатковувати справу, допоможе мінімізувати можливі ризики, протестувати ідею й оцінити її прибутковість, покаже через скільки часу вона окупиться та скільки ресурсів потрібно для старту тощо.

Пошук капіталу

Формування стартового капіталу — часто один з найбільших викликів, що стоїть перед новим бізнесом, особливо якщо частина його прибутків йде на вирішення суспільних запитів та викликів. Втім, в Україні є чимало способів залучення зовнішніх інвестицій, що дозволять перетворити ідею в реальність.

Перш за все, мова йде про урядові ініціативи: єРобота, кредитна програма "5-7-9", компенсації за працевлаштування ВПО, гранти на підтримку мікро та малого бізнесу тощо.

Ще одним джерелом залучення коштів є краудфандингові платформи, соціальні інвестиції від громадян або юридичних осіб, гранти іноземних чи українських організацій і фондів. Поширеними формами фінансування також є бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, венчурні фонди.

Одним з проєктів, що допомагає розвивати соціальний бізнес є Школа усвідомленого підприємництва. Ідея цієї громадської організації полягає у популяризації соціального підприємництва серед молоді та заохоченні до створення такого бізнесу.

Найжиттєздатніші проєкти можуть отримати три тисячі євро на реалізацію бізнес-ідеї. Ще один успішний проєкт - Український соціальний венчурний фонд. Це інкубатор для соціальних стартапів і молодих соціальних підприємств.

Ця програма розрахована на ВПО, ветеранів війни, осіб з інвалідністю тощо. Власники найкращих проєктів отримують 10 тисяч доларів для запуску свого бізнесу. Також допомагає розвивати соціальне підприємництво і соціальні інновації професійна платформа SILab. Її мета - допомагати розвивати соціальне підприємництво та інновацій, популяризувати імпакт-інвестування та розбудовувати соціальне партнерство.

Реєстрація діяльності

Поки в Україні немає окремої організаційно-правової форми для соціальних підприємств. Тому над цим слід добре поміркувати та обрати ту, яка б відповідала власним потребам, галузі та бізнес-моделі. Наразі частину соцпідприємств створюють у вигляді недержавних неприбуткових організацій (благодійні чи громадські організації, фонди, спілки тощо), кооперативів або комерційних організацій у формі ТОВ, ФОП, ПАТ тощо.

Варто пам’ятати, що саме від обраної форми буде залежати залучення майбутніх інвестицій, отримання державної підтримки, особиста фінансова відповідальність, оподаткування чи отримання податкових пільг, кількість дозволених найманих працівників тощо.

Для українських соціальних підприємств найбільш вдалими як з погляду організації бізнес-діяльності, так і з погляду дотримання соціальних цілей є товариства з обмеженою відповідальністю, підприємства об’єднання громадян (ПОГ) та поєднання ФОП із громадською організацією.

Після вибору організаційно-правової форми соціальне підприємство потрібно зареєструвати у відповідних державних органах.

Відкриття власного соціального підприємства – це завдання із зірочкою. Універсального плану — як розпочати та вести такий бізнес — немає. Втім, дотримання вищеперелічених пунктів допоможе полегшити процес та створити організацію, уникнувши типових помилок.

Соціальне підприємництво не є панацеєю від усіх суспільних проблем, однак допомагає консолідувати громадян на самостійне точкове вирішення існуючих труднощів та завдань. Чим більше таких бізнесів зʼявлятиметься в Україні — тим стійкішими ми будемо до змін та викликів.