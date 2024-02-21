В Киеве запретили взимать плату за парковку – решение суда

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С 21 февраля плату за парковку в столице взимать не могут - Шестой апелляционный админсуд Киева подтвердил решение Окружного админсуда о признании противоправным и отмене распоряжения КГГА, которым утверждены тарифы на платную парковку в городе.

Об этом сообщил в Facebook глава Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

"Ждем действительно новые и обоснованные тарифы от киевской власти", - написал Хмельницкий.

По его словам, апелляционный суд подтвердил, что распоряжение КГВА от 07.11.2022 № 735 об установлении тарифов 35 грн в час в первой зоне (25 и 5 грн - во второй и третьей соответственно) КП "Киевтранспарксервис" на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств, которые предоставляются КП, - незаконно. Решение суда вступило в законную силу.

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Хмельницкий напомнил, 13 октября 2023 года Временная админколлегия АМКУ установила, что цены на парковку в Киеве - снова завышены. Штраф за два повторных нарушения Киевтранспарксервис конкурентного законодательства - 6,6 млн грн.

"Коллегия признала, что КП "Киевтранспарксервис", которое рассчитало цену на услуги парковки в столице в 35 грн в час, воспользовалось своим монопольным положением при формировании стоимости такой услуги, а Киевская городская военная администрация это нарушение "легитимизировала".

По результатам рассмотрения, ТАК АМКУ оштрафовала КП "Киевтранспарксервис" на 3,3 млн гривен и обязала коммунальщиков и КГГА прекратить правонарушения", - добавил он.

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Хмельницкий добавил, что это не первое нарушение коммунальщиков, установленное на указанном рынке.

Ранее АМКУ установил, что предприятие требовало у победителей электронных аукционов за право размещения / обустройства парковок оплатить дополнительный платеж и взимало штрафы за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи.

В связи с этим в июле 2021 года коллегия АМКУ наложила на КП "Киевтранспарксервис" штраф в 2,6 млн грн. Все судебные инстанции КП проиграло и было вынуждено уплатить сумму штрафных санкций, резюмировал он.

Экономическая правда