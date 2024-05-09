Германия предоставит Украине 45 миллионов евро на восстановление энергетики

Германия предоставит Украине 45 миллионов евро в виде гранта для восстановления энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Соответствующий документ подписал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководство Немецкого банка развития KfW", - говорится в сообщении.

В общем, благодаря поддержке Немецкого банка развития KfW за период военной агрессии в НЭК "Укрэнерго" привлечено более 177 млн евро кредитных и грантовых средств для восстановления и развития сети передачи электроэнергии.

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Напомним:

8 мая враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. Сообщалось, что в вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

Впоследствии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден был ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

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