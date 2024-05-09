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НАБУ и САП разоблачили растрату более 8 миллионов Госрезерва

Четверг, 9 мая 2024, 17:41 - Анастасия Дячкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили растрату средств ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" Государственного агентства резерва Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В октябре 2018 года директор ГП "Чертковский комбинат хлебопродуктов" при пособничестве начальника участка и главы фермерского хозяйства организовал подделку накладных о поставках госпредприятию 2 400 тонн зерна кукурузы, говорится в сообщении.

На основании этого хлебокомбинат уплатил 8,3 млн грн как часть стоимости продукции. Впрочем, ни одной тонны зерна он так и не получил.

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9 мая 2024 года о подозрении сообщили бывшему директору ГП "ЧКХ", начальнику участка ГП "ЧКХ" и председателю фермерского хозяйства.

Напомним:

НАБУ и САП разоблачили действия по минимизации таможенных платежей по "серому" импорту в Черновицкой области, что нанесло ущерб таможне на 290 миллионов гривен.

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НАБУ финансы Госрезерв
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