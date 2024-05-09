Гостаможня с начала года выявила нарушений таможенных правил на 6 миллиардов

В январе-апреле 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 3275 нарушений таможенных правил на сумму 6 млрд грн. Стоимостный показатель увеличился почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Гостаможни.

Отмечается, что в 965 делах о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 104 млн гривен.

В частности:

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промышленных товаров на сумму почти 50 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 23 млн грн;

транспортных средств на сумму 29 млн грн;

валюты на сумму 1,5 млн грн.

При этом в 1160 делах о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 28 млн грн, взыскано штрафов на сумму 31 млн грн.

"На рассмотрение в суд таможнями передано 1623 дела о нарушении таможенных правил на сумму 4,5 млрд грн.

В 1613 делах, в том числе заведенных в предыдущие периоды, судом приняты решения о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 540 млн грн (конфискация - 243 млн грн, штрафы - 297 млн грн)", - отчитались в ведомстве.

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Экономическая правда