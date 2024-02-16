Столица полностью восстановит дома, пострадавшие из-за ракетной атаки 7 февраля – КГГА

Фото: патрульная полиция Киева

Киев полностью восстановит дома по улице Заболотного, 60 и 62, которые значительно пострадали от ракетной атаки россиян 7 февраля. Восстановлением займется КП "Жилинвестстрой-УКС".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

"Уже 9 февраля, на второй день после трагедии, было готово заключение предварительной экспертизы. Обнаруженные дефекты могут снижать прочность, стойкость и жесткость строительных конструкций. На данный момент необходимо провести детальное обследование, по результату которого оперативно разработают проект восстановления домов", – рассказал Непоп.

Он добавил, что городские власти будут проводить регулярные встречи с инициативными группами жителей по подготовке и течению восстановления.

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По словам заместителя главы КГГА, всего во время ракетной атаки 7 февраля в Голосеевском районе повреждение получило 31 здание. Общая площадь поврежденных оконных и балконных конструкций – ориентировочно 3000 кв. м.

Владельцы помещений в домах, которые не получили конструктивного повреждения, могут получить компенсацию на сумму до 350 тысяч гривен от государства.

Для этого нужно:

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подать уведомление о поврежденном имуществе в мобильном приложении или на портале "Дія";

открыть в одном из банков-партнеров специальный счет "єВідновлення";

подать заявку на выплату через "Дію", которую рассмотрит специальная комиссия.

разрешить осмотр имущества для составления акта обследования, после чего Комиссия определит размер компенсации за поврежденное имущество;

дождаться внесения решения в Реестр поврежденного и разрушенного имущества;

получить деньги на карту;

представить отчет об использованных средствах.

Полученные на специальную карту средства можно потратить на строительные материалы или ремонтные услуги подрядчиков, которые являются участниками государственной программы "єВідновлення".

Потратить средства нужно в течение 12 месяцев после их получения, в противном случае они вернутся в государственный бюджет.

Если Комиссия назначит государственную выплату от 200 тысяч гривен, она будет разделена на две части. При первой выплате владельцы жилья получат 70% суммы, остальные – во время второй.

Чтобы получить вторую часть, необходимо подать отчет о промежуточных результатах и приобретенных материалах в приложении "Дія".

Напомним:

В результате российской атаки 7 февраля обломки ракеты в Киеве повредили две высоковольтные линии, часть потребителей на левом берегу была без электроэнергии.