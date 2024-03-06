Чешская CSG ведет переговоры с "Укроборонпромом" о совместном производстве боеприпасов

Один из крупнейших в Европе производителей оружия Czechoslovak Group предлагает Украине нарастить собственное производство боеприпасов на фоне сокращения западной помощи.

Об этом сообщает Bloonberg.

По словам владельца и главного исполнительного директора Czechoslovak Group Михала Стрнада, компания AS хотела бы инвестировать сотни миллионов евро в Украину, чтобы увеличить ее мощности по производству боеприпасов.

Отмечается, что CSG ведет переговоры с "Укроборонпром" относительно потенциального совместного предприятия и ищет подходящие места для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники.

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"CSG увеличила производство боеприпасов крупного калибра на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз после полномасштабного вторжения России в 2022 году", - говорится в сообщении.

"Если у нас будет соглашение, мы передадим наши технологии в Украину. Таким образом мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых боеприпасов", - сказал Стрнад.

Добавляется, что кроме боеприпасов, CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронемашины и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует советские танки Т72 для украинской армии.

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Чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос, компания строит новые производственные цеха в Чехии, а в следующем месяце планирует завершить приобретение малого бизнеса боеприпасов американской компании Vista Outdoor Inc стоимостью 1,9 млрд долл.

Напомним:

Европейский союз стремится к 2030 году покупать 50% оружия внутри блока и сотрудничать с Украиной.