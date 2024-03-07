Соцсеть X может перестать показывать количество лайков и репостов под постами

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В социальной сети X (бывший Twitter) может исчезнуть информация о количестве лайков и репостов под сообщениями.

Об этом заявил владелец компании Илон Маск, выступая на конференции Morgan Stanley, передает Reuters.

Маск считает, что информация о количестве лайков может визуально "загромождать содержимое платформы".

Кроме этого, во время конференции Маск сообщил, что X в течение нескольких месяцев рассчитывает получить в Калифорнии и Нью-Йорке лицензию на денежные переводы.

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Ранее Маск говорил, что у пользователей соцсети в будущем появится возможность перечислять друг другу деньги – для запуска функции в США компания должна получить лицензии в каждом штате.

Напомним:

Четверо бывших руководителей Twitter, в том числе бывший исполнительный директор Параг Агравал, подают иск к Илону Маску на свыше 128 миллионов долларов выходного пособия, которое миллиардер получил от них, когда купил сайт социальной сети.

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