Google изменит свои алгоритмы поиска для борьбы с SEO-спамом 

Компания Google планирует изменить свои алгоритмы предоставления поисковой информации, чтобы бороться со спамом и низкокачественным контентом.

Об этом говорится в блоге компании.

Отмечается, что Google в мае планирует провести обновление рейтинга, которое позволит уменьшить количество спама и неоригинальных результатов на 40%. Также Google планирует удалять автоматизированный контент, который создается искусственным интеллектом и обычно является бесполезным для пользователей.

"Это обновление предусматривает усовершенствование некоторых основных систем рейтинга, чтобы помочь лучше Google понять, являются ли веб-страницы бесполезными, имеют низкое взаимодействие с пользователем или создаются для поисковых систем, а не для людей. Это может включать сайты, созданные преимущественно для соответствия очень конкретным поисковым запросам", - говорится в сообщении.

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Для борьбы с так называемыми контент-фермами Google будет учитывать контент, созданный в масштабе как бесполезный для целей ранжирования, а не для предоставления полезной информации. Кроме того, компания будет рассматривать как спам сторонний контент низкого качества, размещенный на авторитетных сайтах с целью использования их хорошей репутации.

Добавляется, что первые изменения в алгоритмах начнут действовать с 5 мая. Компания дает владельцам сайтов двухмесячный срок, чтобы они могли адаптироваться к новым правилам.

Экономическая правда.

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