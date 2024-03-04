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Украинский рынок готов производить более миллиона дронов - Шмыгаль

Понедельник, 4 марта 2024, 14:00 - Артур Крыжный

Бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. На организацию производства правительство выделило около 40 млрд гривен.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежегодной пресс-конференции по итогам четырех лет работы правительства.

"В 2024 году мы сделали довольно значительные шаги по усилению собственного производства вооружения. Президент ставил задачу 1 млн дронов. Мы понимаем, что бизнес и рынок в Украине уже готовы производить более миллиона дронов. Мы, конечно, будем выкупать все, что сможет сделать наш бизнес, для того, чтобы передавать это нашим Силам обороны", — сказал Шмыгаль.

По его словам, на дроны выделены дополнительные бюджетные средства. Правительство выделило около 40 млрд гривен на организацию производства.

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По словам Шмыгаля, сейчас довольно значительные средства правительство выделяет для закупок вооружения именно у украинских производителей. Задача стоит 50% средств, выделяемых на закупку вооружения и военной техники, использовать собственно на закупку у украинских производителей.

Напомним:

19 декабря президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина изготовит миллион дронов в 2024 году.

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Украина действительно должна быть способна произвести миллион FPV-дронов, о чем накануне заявлял президент Владимир Зеленский.

Шмыгаль
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