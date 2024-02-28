В МОУ считают, что украинские предприятия способны обеспечить потребности ВСУ в тыловом обеспечении

В Министерстве обороны заявили, что украинские предприятия имеют мощности, чтобы обеспечить потребности ВСУ в тыловом обеспечении.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, это подчеркнул заместитель Министра обороны Украины Виталий Половенко после рабочего визита на одно из самых мощных украинских производств, где создают ткань для армейского пикселя.

Только это предприятие имеет возможность изготавливать до миллиона метров ткани для сил обороны в месяц.

Реклама:

Половенко подчеркнул, что цель министерства - ориентироваться именно на отечественных производителей.

"Мы понимаем, что слаженность между Министерством и украинскими производителями зависит от заранее объявленной потребности. Ведь украинскому бизнесу нужно заблаговременно рассчитывать ресурсы, чтобы пошить качественную одежду для наших военных в большом количестве", - сказал чиновник.

В Минобороны добавили, что работают над тем, чтобы наладить взаимодействие с производителями и заблаговременно объявлять потребности для закупок.

Реклама:

Напоминаем:

Крупные торговые сети не присоединились к первым тендерам Государственного оператора тыла Минобороны. Причиной этого является каталог продуктов.