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В МОУ считают, что украинские предприятия способны обеспечить потребности ВСУ в тыловом обеспечении

Среда, 28 февраля 2024, 18:20 - Анастасия Жарикова

В Министерстве обороны заявили, что украинские предприятия имеют мощности, чтобы обеспечить потребности ВСУ в тыловом обеспечении.

Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

В частности, это подчеркнул заместитель Министра обороны Украины Виталий Половенко после рабочего визита на одно из самых мощных украинских производств, где создают ткань для армейского пикселя.

Только это предприятие имеет возможность изготавливать до миллиона метров ткани для сил обороны в месяц.

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Половенко подчеркнул, что цель министерства - ориентироваться именно на отечественных производителей. 

"Мы понимаем, что слаженность между Министерством и украинскими производителями зависит от заранее объявленной потребности. Ведь украинскому бизнесу нужно заблаговременно рассчитывать ресурсы, чтобы пошить качественную одежду для наших военных в большом количестве", - сказал чиновник.

В Минобороны добавили, что работают над тем, чтобы наладить взаимодействие с производителями и заблаговременно объявлять потребности для закупок.

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Напоминаем:

Крупные торговые сети не присоединились к первым тендерам Государственного оператора тыла Минобороны. Причиной этого является каталог продуктов.

Минобороны ВСУ компании предприниматели
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