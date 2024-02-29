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Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты "боевых" на почти 190 миллионов

Четверг, 29 февраля 2024, 13:47 - Анастасия Жарикова

Аудит Министерства обороны установил факт безосновательной выплаты дополнительного денежного вознаграждения отдельным военнослужащим на сумму 186,6 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты", - говорится в сообщении.

В частности, факты выявления соответствующих приказов в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.

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Всего таких нарушений обнаружили на общую сумму 186,6 миллиона гривен.

По решениям министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.

Напоминаем:

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Министерство обороны заявило, что внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях - это должно помочь в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения.

Минобороны аудит выплаты
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