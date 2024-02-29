Аудит Минобороны выявил безосновательные выплаты "боевых" на почти 190 миллионов
Аудит Министерства обороны установил факт безосновательной выплаты дополнительного денежного вознаграждения отдельным военнослужащим на сумму 186,6 миллиона гривень.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Фактически ряд военнослужащих находились в пунктах постоянной дислокации и выполняли функциональные обязанности, не связанные с ведением боевых действий, но получали боевые доплаты", - говорится в сообщении.
В частности, факты выявления соответствующих приказов в воинских частях в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Полтавской областях.
Всего таких нарушений обнаружили на общую сумму 186,6 миллиона гривен.
По решениям министра обороны, все материалы аудитов переданы в правоохранительные органы для установления степени вины должностных лиц и возмещения нанесенного государству ущерба.
Напоминаем:
Министерство обороны заявило, что внедряет автоматизированные системы учета в воинских частях - это должно помочь в планировании, ведении учета и отчетности по направлению тылового обеспечения.