Новости 21 марта: сколько Россия потратила на атаку по Украине, ремонт тоннеля метро в Киеве будет стоить 400 миллионов

О стоимости вражеской атаки. Массированная атака на Украину 21 марта стоила России 390 миллионов долларов.

О последствиях атаки. Сегодняшняя российская ракетная атака на Киев разрушила склад Rozetka. Кроме того, взрывной волной перевернуло машины и повредило товары.

Также пострадал ряд предприятий, которые обеспечивают пищевую безопасность столицы.

О метро в Киеве. Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

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О кадровых изменениях. Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что экс-глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский слагает свои депутатские полномочия в Киевсовете.

Директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко уволился с должности. Также будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.

Эксклюзив ЭП

Тенизация вместо мобилизации: скрывают ли трудовые отношения работающие мужчины

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Бизнес и граждане не спешат разрывать трудовые отношения из-за войны, поэтому пытаются избежать мобилизации. Удается ли это им?









