Новости 21 марта: сколько Россия потратила на атаку по Украине, ремонт тоннеля метро в Киеве будет стоить 400 миллионов
О стоимости вражеской атаки. Массированная атака на Украину 21 марта стоила России 390 миллионов долларов.
О последствиях атаки. Сегодняшняя российская ракетная атака на Киев разрушила склад Rozetka. Кроме того, взрывной волной перевернуло машины и повредило товары.
Также пострадал ряд предприятий, которые обеспечивают пищевую безопасность столицы.
О метро в Киеве. Киевская городская государственная администрация заложила 400 миллионов гривен в бюджете города на ремонт участка тоннеля метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".
О кадровых изменениях. Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что экс-глава КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский слагает свои депутатские полномочия в Киевсовете.
Директор "Киевпасстранса" Дмитрий Левченко уволился с должности. Также будет уволен директор по производству этого коммунального предприятия Павел Кирилюк.
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